İddiaya göre, CityMall AVM’nin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle başlatılan sürecin ardından kapatma kararı alındı. Kararın ilgili kurumlara iletilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Atakum İlçe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri harekete geçti. Belirlenen karar doğrultusunda AVM’ye gelen ekipler, kapatma işlemlerini başlattı. Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, AVM içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek mühürlerken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise binanın tamamını mühürleyerek giriş-çıkışları kapattı.

CityMall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, AVM’nin 2023 yılında aldığı alışveriş merkezi ruhsatının, Büyükşehir Belediyesi’nin talep ettiği tüm şartların yerine getirilmesine rağmen, projedeki hissedarların yalnızca yüzde 1’lik kısmının imza vermemesi nedeniyle ruhsatın iptal edildiğini ve AVM’nin kapatılarak 900 çalışanın mağdur edildiğini belirtti. Çelik, “İstenen her şeyi yerine getirdik, hatta taleplerin de ötesine geçtik. Şu anda iskan alabilecek durumdayız. İskan alabilmemiz için projede yapılan değişikliklerin plan tadilatıyla projeye işlenmesi gerekiyor. Bunun için de tüm hissedarların imzası şart. Toplam hissedarlar içinde yüzde 1 paya sahip 3 kişi imza atmıyor. Bu kişiler yüksek miktarda para talep ediyor ve süreç bu yüzden tıkanmış durumda” diye konuştu.