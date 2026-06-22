Alman otomobil üreticisi Audi, lüks sedan segmentindeki amiral gemisi A8 modelinin dördüncü nesliyle yollara veda ettiğini duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre şirket, bu tarihi sonlandırmayı Japonya pazarı için özel olarak tasarlanan 88 adetlik "Final Edition" serisiyle gerçekleştiriyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu koleksiyon aracı, markanın geleneksel lüks sedan anlayışının son temsilcisi olarak kayıtlara geçiyor.

A8 55 TFSI QUATTRO TEMELLİ MOTOR GÜCÜ

Veda serisinin kaputunun altında, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo motor bulunuyor. Mühendislik kurgusunda 8 vitesli Tiptronic şanzıman kullanılan araç, aynı zamanda 48 voltluk hafif hibrit teknolojisiyle destekleniyor. Dış tasarımda sportif S8 serisinin izlerini taşıyan modelde, 10 milimetre alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon sistemi ve 21 inçlik özel jantlar standart donanım olarak sunuluyor. Ön ızgaradaki alüminyum eklentiler ve kırmızı fren kaliperleri, aracın dinamik yapısını öne çıkaran diğer detaylar arasında yer alıyor.

KABİN TASARIMI VE FİYATLANDIRMA STRATEJİSİ

Dört farklı gövde rengi seçeneğiyle piyasaya sürülen aracın iç mekanında gümüş ve gri tonlar tercih ediliyor. Valcona deri kullanılarak üretilen elmas desen dikişli spor koltuklar; ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarını bir arada sunuyor. Kabin içindeki lüks deneyimi, 23 hoparlöre sahip Bang & Olufsen ses sistemi, karbon kaplama yüzeyler ve panoramik cam tavan tamamlıyor. Koleksiyonerleri hedefleyen bu özel serinin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 100 bin dolar olarak belirlendi.

LÜKS SEDANDAN SUV MODELLERE GEÇİŞ

Otomotiv endüstrisinde uzun süredir devam eden tüketici tercihlerindeki değişim, Audi'nin amiral gemisi stratejisine de yansıyor. A8'in üretim bandından inmesiyle birlikte markanın en prestijli modeli unvanı, geleneksel bir sedan yerine spor arazi aracına (SUV) geçiyor. Şirketin bu yaz aylarında dünya prömiyerini yapmaya hazırlandığı yeni Q9 modeli, pazarın lüks SUV talebine yanıt verirken A8'in bıraktığı tepe noktası konumunu devralacak.