ALANYA’DA kentin tarihi değerlerini sanatla buluşturan etkinlikler devam ediyor. Alanya Belediyesi, ALTAV ve Yeni Alanyalılar Platformu iş birliğinde hayata geçirilen “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” konser serisi, 26’ncı müzik dinletisiyle Kızılkule’de sanatseverleri bir araya getirdi.

Alanya’nın en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden Kızılkule’nin terasında gerçekleştirilen etkinlik, bu kez Brezilya’dan gelen sanatçıları ağırladı. Brezilya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen turne programı kapsamında Alanya’ya gelen flütist Ana Carolina Bueno ile piyanist Pamela Hamus, tarihi yapının atmosferinde sahne aldı.

KIZILKULE’DE FLÜT VE PİYANO BULUŞTU

Konserde Ana Carolina Bueno’nun flütü ile Pamela Hamus’un piyanosundan yükselen melodiler Kızılkule’nin tarihi atmosferine ayrı bir renk kattı. Sanatçıların seslendirdiği eserler, etkinliği takip eden müzikseverler tarafından ilgiyle dinlendi.

Kızılkule’nin terasında düzenlenen dinleti sayesinde katılımcılar bir yandan Alanya’nın tarihi dokusunu ve manzarasını deneyimlerken diğer yandan Brezilyalı sanatçıların performansını dinleme fırsatı yakaladı.

Farklı bir coğrafyanın müzik kültürünün Alanya’nın yüzlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşması, gecenin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

TARİHİ MEKÂNLAR SANATLA CANLANIYOR

“Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” projesiyle Alanya’nın tarihi noktalarının kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturulması amaçlanıyor. Serinin 26’ncı etkinliğine ev sahipliği yapan Kızılkule de tarihi kimliği ve kendine özgü atmosferiyle konserin önemli bir parçası oldu.

Etkinlik boyunca tarihi mekân ile müziğin oluşturduğu bütünlük, katılımcılara klasik konser salonlarından farklı bir deneyim sundu. Sanatseverler, Brezilya’dan Alanya’ya uzanan müzik yolculuğuna tarihi Kızılkule’de eşlik etti.

BREZİLYA’DAN ALANYA’YA KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Gecede öne çıkan bir diğer unsur ise kültürel etkileşim oldu. Brezilyalı sanatçıların Alanya’da sahne alması, farklı ülkeler ve kültürler arasında sanat aracılığıyla kurulan dostluk bağlarının bir örneği olarak değerlendirildi.

Müziğin dil, ülke ve coğrafya sınırlarını aşan evrensel yönünün ön plana çıktığı etkinlikte, Brezilya ezgileri Alanya’nın tarihi dokusuyla buluştu. Kızılkule’nin manzarası eşliğinde gerçekleştirilen konser, katılımcılara farklı kültürleri müzik aracılığıyla yakından tanıma fırsatı da sundu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Flütist Ana Carolina Bueno ve piyanist Pamela Hamus’un performansları sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Tarihi mekânda müziğin oluşturduğu atmosfer, gecenin unutulmaz anlarına sahne oldu.

Konserin sonunda organizasyona katkı sağlayan kurumlara, sahne alan Brezilyalı sanatçılara ve etkinliği takip eden sanatseverlere teşekkür edildi.

Alanya’nın tarihi değerlerini kültür ve sanatla bir araya getiren “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” konser serisi, 26’ncı buluşmasını da farklı bir uluslararası performansla tamamladı.(Şerife ÇOBAN)