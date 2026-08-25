Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan bilgilere göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde Antalya genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Akseki, Aksu, Kaş, Kepez ve Serik ilçelerindeki belirli mahallelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri altında gün içinde enerji kesintileri yaşanacak.

ALANYA VE GAZİPAŞA KESİNTİ PROGRAMI

Alanya'da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Demirtaş (Antalya-Mersin Caddesi), Kargıcak (Kaplanlar, Sahil) ve Seki (Gazipaşa Yolu, Karagedik) mahallelerinde; 09.00-16.00 arasında ise Çamlıca, Dereköy ve Köseli Akdüşlü bölgelerinde kesinti uygulanacak. Gazipaşa'da 09.00'dan 12.00'ye kadar Aydın, Beyobası (Gökçein Caddesi, Sırt Sokak), Gazi, Korubaşı (Canavarcık), Merkez (Hal Sokak, Zafer Caddesi), Yeni ve İstiklal mahallelerinde; 12.00-18.00 saatlerinde ise Göçük, Güneyköy, Muzkent ve Zeytinada bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

MANAVGAT VE DİĞER İLÇELERDEKİ DURUM

Manavgat'ta 09.00-12.00 aralığında Dolbazlar, Evrenleryavşı, Sarılar, Sırköy, Yeniköy ve Şişeler civarında, 13.00-18.00 saatlerinde ise Side Mahallesi (602 ve Kiremithane sokaklar) çevresinde enerji kesintisi planlanıyor. AEDAŞ duyurusuna göre Akseki'nin Bademli, Değirmenlik, Susuzşahap ve Süleymaniye bölgeleri ile Kaş'ın Çayköy mahallesinde 09.00-16.00 arası çalışma yapılacak. Aynı saat diliminde Kepez'de Gazi, Gaziler (305 Sokak) ve Ayanoğlu mahallelerinde; Aksu'da ise Fatih, Fettahlı, Gökdere, Karaöz, Kurşunlu, Mandırlar, Murtuna, Topallı ve Yurtpınar'da kesinti olacak. Aksu Altıntaş (Madımak Sokak) bölgesinde 09.00-12.00, Serik Kökez mahallesinde (3049

Sokak, Yazır Yolu) ise 09.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesilecek.

CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPILMALI?

Planlı yatırım ve bakım çalışmaları, şebeke altyapısını güçlendirmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla yasal mevzuat gereği önceden duyurularak yapılıyor. Kesinti süresince hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, şebekeye enerji verildiği ilk anlarda oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarından korunmak için pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

TURİZM BÖLGELERİNE JENERATÖR UYARISI

Yaz sezonunun devam ettiği Alanya, Manavgat ve Gazipaşa bandındaki turizm tesisleri ile yerel işletmelerin planlanan kesinti saatlerine göre jeneratör hazırlıklarını yapması yakından takip ediliyor. Bölgedeki ticari faaliyetlerin enerji kesintisinden asgari düzeyde etkilenmesi için vatandaşların belirtilen saat aralıklarını dikkate alması tavsiye ediliyor.