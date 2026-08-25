ANTALYA’NIN turistik bölgelerinden Eski Lara Caddesi sahilinde meydana gelen atık su sızıntısı çevrede endişeye neden oldu. Muratpaşa ilçesindeki Bambus Plajı yakınlarında kayalık alandan denize ulaşan atık su nedeniyle kıyı şeridinde suyun rengi değişirken, çevreye yayılan kötü koku bölgedeki vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Sarımsı renkteki akıntının kayalık kıyıdan denize ulaşarak açığa doğru ilerlediği görüldü. Deniz yüzeyindeki belirgin renk değişimi dikkat çekerken, bölgede bulunan işletmelerdeki bazı müşterilerin de kötü koku nedeniyle bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

ARIZANIN KAYNAĞI TM4 ATIKSU TERFİ MERKEZİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada arızanın kaynağına ilişkin bilgi verdi.

ASAT’ın açıklamasına göre, 25 Ağustos saat 04.00 sıralarında TM4 Atıksu Terfi Merkezi’ne ait DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak noktasında yırtılma meydana geldi.

Arızanın SCADA sistemi üzerinden tespit edilmesinin ardından teknik ekiplerin yaklaşık 15 dakika içerisinde tesise ulaştığı bildirildi.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Arızanın bulunduğu vana haznesinde yapılan kontrollerde yüksek HS ve CH seviyeleri ölçüldüğü belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin güvenli şekilde çalışabilmesi amacıyla gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak çalışma alanının havalandırıldığı kaydedildi.

Tesiste biriken atık suyun ise vidanjörler yardımıyla kontrollü olarak boşaltılmasına başlandı. ASAT, hattın tamiri için ihtiyaç duyulan ekipman ve teknik hazırlıkların da tamamlandığını bildirdi.

Boşaltma işlemlerinin ardından yırtılmanın meydana geldiği bölümde onarım çalışmasının gerçekleştirileceği ve hattın yeniden hizmete alınacağı belirtildi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ, KÖTÜ KOKU YAYILDI

Arızanın etkileri sahilde de gözle görülür hale geldi. Kayalıkların arasından denize ulaşan atık su nedeniyle kıyıda sarımsı bir akıntı oluştu. Akıntının denizin açığına doğru ilerlemesiyle suyun renginde belirgin değişiklik meydana geldi.

Çevreye yayılan yoğun kötü koku ise sahilde bulunan vatandaşların yanı sıra bölgedeki işletmeleri de etkiledi.

“3-4 YILDIR BU SORUNU YAŞIYORUZ”

Akıntının bulunduğu noktanın karşısındaki bir kafede çalışan Filiz Yorgancı, sabah saatlerinde bölgeyi yoğun kötü kokunun sardığını söyledi.

Benzer sorunlarla yaklaşık 3-4 yıldır karşılaştıklarını öne süren Yorgancı, özellikle yağışların ardından bölgede benzer görüntülerin yaşandığını ifade etti. Sorunun daha önce de ilgili birimlere bildirildiğini belirten Yorgancı, yaşanan durumun hem işletmeleri hem de müşterileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bu kez akıntının daha uzun sürdüğünü belirten Yorgancı, olay sırasında denizde insanların yüzdüğünü ifade ederek yaşanan duruma tepki gösterdi.

ASAT: ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRECEK

ASAT Genel Müdürlüğü, teknik ekiplerin arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ve atık suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesinin ardından hasarlı hattın onarılacağı bildirildi.

Çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirten ASAT, onarımın tamamlanmasının ardından basma hattının yeniden hizmete alınacağını duyurdu.