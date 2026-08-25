Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, kentin doğal zenginlikleriyle özdeşleşen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın resmi simgesi olması yönünde bir öneri sundu.

Öztürk'ün açıklamasına göre, bu yılın ekim ve kasım aylarında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Uzay Kongresi ile COP31 gibi iki büyük uluslararası organizasyonun görsel çalışmalarında caretta caretta figürü tercih edildi. Bu durumun bir tesadüf olmadığını belirten Öztürk, deniz ve sahil yaşamının sembolü olan bu canlının kent kimliğine entegre edilmesi gerektiğini aktardı.

SEMBOLÜ KORUMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Caretta carettanın simge olarak kabul edilmesinin beraberinde büyük bir sorumluluk getireceğine dikkat çeken Öztürk, kıyıların temiz tutulması ve plastik kirliliğiyle mücadele edilmesinin şart olduğunu vurguladı. Öztürk, bu adımın sadece bir logo belirlemekten ibaret olmadığını, Antalya'nın geleceğini ve doğasını koruma taahhüdü anlamına geldiğini ifade etti.

CARETTA CARETTALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz havzasındaki en önemli üreme alanlarından birine sahip olan Antalya kıyıları, her yıl binlerce caretta carettaya ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu türün kent simgesi olarak öne çıkarılması, hem yerel hem de küresel ölçekte çevre bilincinin artmasına ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sunma potansiyeli taşıyor.

Dünyaya doğasına sahip çıkan kent mesajı verilmesi gerektiğini belirten Öztürk, gelecek nesillere güçlü bir çevre mirası bırakmak için tüm kenti bu vizyonu tartışmaya ve ekosistemi korumaya davet etti.