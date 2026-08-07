Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, kamuya ait vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan vatandaşlar için yapılandırma süreci 31 Ağustos tarihinde tamamlanıyor. Belirlenen tarihe kadar başvuru işlemlerini gerçekleştiren borçlular, mali durumlarına göre uzun vadeli taksitlendirme ve faiz indirimi gibi imkanlardan faydalanabilecek.

Yapılandırma paketi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, harçlar, idari ve adli para cezaları ile ecrimisil borçları bu kapsamda değerlendiriliyor. Ek olarak, SGK bünyesindeki sigorta ve işsizlik primi ile Bağ-Kur borçları da yapılandırma listesinde yer alıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Vergi borçlarının yapılandırılması için işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı veya doğrudan vergi daireleri üzerinden yürütülebiliyor. Birden çok vergi dairesine borcu olan mükelleflerin, her bir daire için bağımsız başvuru oluşturması gerekiyor. SGK prim borçları için ise sürecin ilgili sosyal güvenlik merkezlerine gerekli evrakların teslim edilmesiyle ilerlediği bildirildi.

TAKSİT VE FAİZ ORANLARI NELER?

Uygulanacak taksit sayısı, borcun niteliğine ve kişinin ödeme gücüne göre farklılık gösteriyor. Genel durumlarda 36 ay olan vade, belirli şartları taşıyanlarda 48 aya, zor durumdaki borçlularda ise 72 aya kadar uzatılabiliyor. KDV borçlarında ise sınır 12 taksit olarak belirlendi.

Yapılandırma kapsamında yıllık yüzde 29 tecil faizi işletilirken, gerekli kriterleri sağlayanlara 10 puanlık faiz indirimi yansıtılacak. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan yapılandırmalarda teminat şartı aranmıyor. İlk taksit ödemelerinin SGK prim borçları için 31 Ağustos'a, vergi borçları için ise 30 Eylül'e kadar yapılması gerekiyor.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: SATIŞ VE MUAYENE ŞARTI

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu yapılandırma kapsamına alan araç sahipleri, belirlenen ödeme takvimine uymaları koşuluyla araçlarının fenni muayenesini yaptırma hakkı kazanıyor. Ancak yapılandırılan araca ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için borcun tamamının sıfırlanması zorunlu tutuluyor. Uzmanlar, sistemde yaşanabilecek yoğunluklar nedeniyle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor.