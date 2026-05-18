Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu araç ekipmanları konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle yaz aylarında uzun yolculukların artmasıyla birlikte uzmanlar, sürücülerin bagajlarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Araçta bulunması gereken ekipmanların eksik olması hem trafik denetimlerinde para cezasına hem de araç muayenesinde kusur olarak değerlendirilmesine yol açabiliyor.

PENSE VE TORNAVİDA DA ZORUNLU EKİPMANLAR ARASINDA

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin araçlarda bulundurulması mecburi gereçleri düzenleyen hükümlerine göre, otomobil ve kamyonet gibi araçlarda yalnızca yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör değil; pense, tornavida ve dış aydınlatma için yedek ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyor. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN TEMEL EKİPMANLAR

Sürücülerin araçlarında bulundurması gereken başlıca ekipmanlar şöyle sıralanıyor:

• Yangın söndürme tüpü

• İlk yardım çantası

• 2 adet reflektör

• Kriko

• Bijon anahtarı

• Yedek ampul seti

• Pense

• Tornavida

• Seyyar lamba veya el feneri

• Çekme halatı

• Stepne veya lastik tamir/şişirme kiti

• Karlı ve buzlu günler için patinaj zinciri :contentReference[oaicite:1]{index=1}

EKSİK EKİPMANA 1.246 TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında, araçta bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması halinde 2026 yılı için 1.246 TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca eksik ekipmanlar, TÜVTÜRK araç muayenesinde kusur olarak değerlendirilebiliyor. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

ALANYA'DAN UZUN YOLA ÇIKACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde Alanya'dan Antalya, Konya ve Türkiye'nin farklı noktalarına uzun yola çıkacak sürücülerin, yola çıkmadan önce bagajlarındaki ekipmanları kontrol etmeleri öneriliyor. Basit görünen bir pense ya da tornavida eksikliği, hem ceza hem de olası bir arıza anında ciddi sorunlara neden olabiliyor.

GÜVENLİK İÇİN SADECE ZORUNLULUK DEĞİL

Uzmanlar, bu ekipmanların yalnızca yasal zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Lastik patlaması, elektrik arızası veya gece yaşanabilecek beklenmedik durumlarda doğru ekipmanlar, sürücülerin güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.