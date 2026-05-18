​"DENİZ ŞEHRİNDE DENİZCİLİK, TARIM KENTİNDE ZİRAAT FAKÜLTESİ YOK!"

​Alanya’nın ekonomik ve kültürel gerçeklerinden kopuk bir üniversite anlayışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkan acı tabloyu şu sözlerle özetledi: ​"Deniz şehri Alanya’da denizcilik bölümü YOK! Tarımın başkenti Alanya’da Ziraat Fakültesi YOK! Bugün denize kilometrelerce uzak şehirlerde bile denizcilik fakülteleri açılırken; limanı, balıkçılığı, yat turizmi olan Alanya’nın yok sayılması bir ayıptır. Aynı şekilde örtü altı üretimin lokomotifi olan kentimizde, tarım teknolojilerine dair güçlü bölümlerin olmaması büyük bir plansızlıktır."

​"ALANYA BÜYÜYOR AMA ÜNİVERSİTE VİZYONU YERİNDE SAYIYOR"

​Şehrin ihtiyaçlarını görmezden gelen anlayışın derhal terk edilmesi gerektiğini ifade eden Akkuş, Alanya’nın geleceğinin masa başında planlanamayacağını söyledi. Üniversite yönetimini ve yetkilileri acilen harekete geçmeye çağıran Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı, ALKÜ bünyesinde kurulması gereken acil talepleri sıraladı:

​Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Bölümü,

​Ziraat ve Tarım Teknolojileri Fakültesi,

​Seracılık ve Tarımsal Ar-Ge Merkezleri.

​"ALANYA’NIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

​Açıklamasının sonunda Alanya halkına ve üreticisine söz veren Abdullah Akkuş, "Şehrimizin potansiyelini yok sayan bu anlayışın karşısında dimdik duracağız. Anahtar Parti olarak, Alanya’nın hakkını ve geleceğini her platformda savunmaya devam edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi