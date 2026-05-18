Döşemealtı'ndameydana gelen trafik kazası, genç bir hayatın sona ermesine neden oldu. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş çıkışı evine gitmekte olan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, bölgede çalışanlar ve gencin yakınlarını yasa boğdu.

İŞTEN ÇIKIP EVİNE GİDERKEN KAZA YAPTI

Kaza, Döşemealtı Organize Sanayi Sitesi 1. Kısım içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre genç sürücü, çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Bu sırada seyir halindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç, tırın altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 19 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİ OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan baba ve yakınları kısa sürede olay yerine geldi. Genç yaşta hayatını kaybeden sürücünün yakınları büyük üzüntü yaşarken, çevrede bulunan vatandaşlar da aileyi teselli etmeye çalıştı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç sürücünün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Genç sürücünün cenazesinin, defnedilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

TRAFİK KAZALARI GENÇ HAYATLARI ETKİLİYOR

Özellikle motosiklet kullanımının yoğun olduğu Antalya ve çevresinde yaşanan trafik kazaları, genç sürücüler açısından önemli riskler oluşturuyor. Uzmanlar, hem ağır vasıta sürücülerinin hem de motosiklet kullanıcılarının trafikte daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.