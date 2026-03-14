İLK AÇIKLAMA HATEMİ’DEN GELDİ

ABD’nin Hint Okyanusu’nda IRIS

Dena firkateynine düzenlediği ve 104 denizcinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Tahran’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Ordu Komutanı Emir Hatemi, yayımladığı açıklamada “104 şehidin kanı asla yerde kalmayacak” ifadelerini kullandı.

SALDIRI VE KAYIP SAYISI MESAJIN MERKEZİNDE

Hatemi’nin mesajında, saldırının hedefinin IRIS

Dena firkateyni olduğu ve olayda 104 denizcinin yaşamını yitirdiği bilgisi öne çıktı. İran tarafı, açıklamasında kayıpları “şehit” olarak nitelendirirken, verilen mesajın tonu gerilimi artırabilecek bir çıkış olarak değerlendiriliyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Hint Okyanusu’nda yaşanan bu gelişme, bölgesel güvenlik dengeleri ve deniz trafiği açısından Türkiye’de olduğu gibi turizm ve ticaretle öne çıkan Alanya’da da yakından takip ediliyor.