BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yürüttüğü projelerle Alanya’nın altyapısını modernize ederken, çevreyi koruyan ve sürdürülebilir hizmet anlayışını esas alan bir sistem kurmayı hedefliyor. Alanya’da yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, kapsamlı bir saha incelemesinde bulundu. Cengiz Gülebay, Alanya merkez tesislerde yürütülen çalışmaları incelerken, Mahmutlar ve Kestel mahallelerinde devam eden altyapı yatırımları yerinde değerlendirdi. Ekiplerden bilgi alan Gülebay, İskele ve Rıhtım bölgesindeki hatlarda incelemelerde bulundu.

ALTYAPI VE ÜSTYAPIYA ÖNEMLİ YATIRIM

Saha programının ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i ile altyapı yatırımları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 01 Nisan 2019– 17 Nisan 2026 tarihleri arasında Alanya’ya toplam 3 milyar 765 milyon TL’yi aşan yatırım gerçekleştirildi. Bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma, yağmursuyu, asfalt ve üstyapı alanlarında önemli projeler hayata geçirildi.

SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Alanya merkez ve mahallelerinde devam eden çalışmalar yanısıra özellikle Rıhtım Caddesi başta olmak üzere kritik noktalarda altyapı yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Rıhtım Caddesi’nde 300 milimetre çapında 1000 metre kanalizasyon kolektör hattı, aynı güzergahta 1000 metre gezi tekneleri atıksu terfi hattı yenileniyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte bölgede uzun süredir yaşanan taşkın ve koku problemlerinin kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

KESTEL VE MAHMUTLARDA İÇME SUYU ÇALIŞMASI

Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi’ne yaklaşık 4,5 kilometre, caddenin güney kısmında yer alan ara sokaklarda ise yaklaşık 2 kilometre içme suyu hattı yenilendi. Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde 3,5 kilometre, küvet mevkiinde 2 kilometre içme suyu hattı yenilendi. Bu bölgelerde yürütelen çalışmalarda asfalt yama işlerinin yüzde 80’i tamamlanırken, kalan asfalt işleri ise kısa zamanda tamamlanacak.

ÇEVRE VE TURİZM ODAKLI YATIRIM

Alanya Atıksu Arıtma Tesisi’nde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla çevre korunurken, denizlerin temizliği ve turizm kalitesinin sürdürülebilirliği güvence altına alınıyor. ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Alanya, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Bu nedenle burada yaptığımız her yatırım, sadece bugünü değil geleceği de ilgilendirmektedir. Artan nüfus ve turizm yoğunluğu ile birlikte altyapı sistemlerinin güçlü ve sürdürülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Çevreyi koruyan ve turizmi destekleyen yatırımlarımızla Alanya’nın doğal değerlerini güvence altına alıyoruz. Biz Alanya’nın geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA