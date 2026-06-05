Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının daveti üzerine şehre giden bir kişi, evde bulunan 8 kişilik grup tarafından darbedilerek gasbedildi. 2 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Denizli'de ikamet eden Murat K., sanal ortamda tanıştığı Melisa S.'nin çağrısı üzerine Aydın'a gitti. Uyuşturucu partisinin de düzenlendiği iddia edilen evde bir süre vakit geçiren Murat K., daha sonra Melisa S. ve evdeki diğer 7 kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Şüpheliler, mağdurun cep telefonunu, cüzdanını ve araç anahtarını gasbetti.

KENDİ İMKANLARIYLA KAÇTI

Şüphelilerin elinden kurtulmayı başaran Murat K., kendi çabalarıyla hastaneye giderek tedavi oldu ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Melisa S., Emrah V., Kemal S., Fecri S., Osman Berk O., Muhammet D., Namık K. ve Fuat Z.K. yakalandı. Ayrıca, şüphelilerin gasbettikleri kredi kartıyla yüksek tutarlı harcamalar yaptığı ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYA BULUŞMALARINDA GÜVENLİK RİSKİ

Bilişim ve güvenlik uzmanları, sanal mecralarda tanışılan kişilerle yapılacak ilk görüşmelerin mutlaka kalabalık ve kamusal alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güvenilmeyen ev veya kapalı mekan buluşmalarının gasp, şantaj ve şiddet gibi adli olaylara zemin hazırladığı ifade ediliyor. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da haklarında işlem yapılan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.