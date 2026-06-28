Olay, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Ağacın yüksek dallarında mahsur kalan anne kedi ile yavrusunu fark eden çevredeki vatandaşlar, hayvanların kendi imkanlarıyla aşağı inemediğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdivenli araç yardımıyla ağaca çıkarak anne kedi ve yavrusuna ulaştı.

Dikkatli bir çalışma yürüten itfaiye personeli, korku yaşayan kedileri zarar vermeden bulundukları yerden alarak güvenli şekilde aşağı indirdi.

Sağlık Durumları İyi

Kurtarma çalışmasının ardından herhangi bir sağlık sorunu olmadığı görülen anne kedi ile yavrusu, çevrede güvenli bir noktaya bırakıldı. Kedilerin doğal yaşamlarına kaldıkları yerden devam ettiği öğrenildi.

Vatandaşlardan Ekiplere Teşekkür

Olayı izleyen mahalle sakinleri, kısa sürede bölgeye gelerek başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti. İtfaiye yetkilileri ise benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların, hem kendi güvenlikleri hem de hayvanların zarar görmemesi için profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini hatırlattı.