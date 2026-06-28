Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Akdeniz'in simge türlerinden biri olan caretta carettaların sahilde hareketsiz halde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden ALÇED yetkililerine bildirdi.

Vatandaşlar İhbar Etti

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine Yeşilöz ve Seki mahallelerindeki sahillere gelen ALÇED ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki caretta carettanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, çevre ve halk sağlığı açısından gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ölü deniz kaplumbağalarını uygun bir alana gömdü.

Nesli Koruma Altında

Caretta carettalar, ulusal ve uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında bulunan canlılar arasında yer alıyor. Özellikle Alanya sahilleri, yaz aylarında bu deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması, sahillerin temiz tutulması ve olası olumsuz durumların ilgili kurumlara bildirilmesinin türün korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İnceleme Yapıldı

ALÇED ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından caretta carettaların ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, sahillerde benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermelerini istedi.