​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti tabanında ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara karşı sessizliğini bozdu. Son günlerde CHP üzerinde oynanan oyunlara halkın büyük bir tepki gösterdiğini belirten Kandemir, bu hamlelerin arkasındaki asıl amacı deşifre etti.

​"HEDEF CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ ENGELLEMEK"

​Açıklamasına partisine yönelik dışarıdan gelen müdahaleleri eleştirerek başlayan Kandemir, "Son günlerde CHP'ye yapılanlara karşı partililerimiz ve halkımız tarafından müthiş bir tepki var. Halkımız biliyor ki yapılanlar tamamen Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin önünü kesmek, iktidar olmasını önlemek için yapılıyor. Emri kimin verdiğini halkımız çok iyi biliyor. Sonucu göremeyenler, yapılanlardan kimin işine yarayacağına, kimin bu işten kazançlı çıkacağına bakmalıdır; bu kadarı yeterlidir," diyerek yaşanan sürecin siyasi bir operasyon olduğunu vurguladı.

​"CHP ÖRGÜTÜ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDADIR"

​Parti içi tek vücut mesajı veren İlçe Başkanı, genel merkeze ve Genel Başkan Özgür Özel’e olan bağlılıklarını ifade ederek, "CHP örgütleri büyük bir çoğunlukla seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındadır," dedi.

​Kandemir, dış baskıların yanı sıra parti içinde yaşanan hareketliliğe ve "veliaht" tartışmalarına da değinerek, kişisel ikbal peşinde koşanlara adeta meydan okudu: "Ancak parti içinde şu ana kadar bir yerlere gelememiş olanlar, bu durumu kendileri için bir fırsat olarak değerlendirmek isteyerek teklif edilen bazı görevleri kabul etmek istiyorlar. Şunu bilmeliler ki halkın, üyenin kabul etmediği kişilerin başarılı olma ihtimalleri yoktur. Tek kazançları isimlerinin önüne bir sıfat ekletmek olacaktır. Kısa vadede kişisel bir kazanım gibi görünse de uzun vadede çok büyük zararları olduğunu hep beraber göreceğiz."

​Siyasetin masa başında değil, halkla birlikte yapılacağını hatırlatan Bülent Kandemir, "Siyaset ancak halkın gönlüne girerek halkla beraber yapılır. Bu puslu havada, selden kütük kapacağım telaşına kapılanlar dikkat etsin; o kütük kendilerine zarar verecektir," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi