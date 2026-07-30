Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren maaş hesaplama detayları netleşti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, bağlanacak aylık miktarını ömür boyu etkileyecek kritik bir öneme sahip.

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında emekli aylığı tek bir formülle belirlenmiyor. Sigortalıların çalışma hayatı üç farklı döneme ayrılarak inceleniyor. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası dönemler için ayrı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları uygulanıyor. Nihai maaş, bu üç dönemin hesaplamalarının birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.

MAAŞI BELİRLEYEN TEMEL FAKTÖRLER NELER?

Emekli aylığını yükselten en önemli unsur, çalışma süresi boyunca kuruma bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarı olarak öne çıkıyor. Toplam prim gününe göre şekillenen Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve yıllık enflasyon ile büyüme verilerinden elde edilen güncelleme katsayısı da tutarı doğrudan etkiliyor. Ayrıca uzmanlar, birden fazla iş yerinde sigortalı çalışmanın toplam prim gününü artırmasa bile prime esas kazancı yükselterek maaşa olumlu yansıdığını belirtiyor.

2026 MI YOKSA 2027 Mİ DAHA AVANTAJLI?

Uzman değerlendirmelerine göre, dilekçe tarihinin maaş üzerindeki kalıcı etkisi güncelleme katsayılarındaki beklentilerden kaynaklanıyor. 2026 yılında dilekçe verenler için 2025 yılı enflasyon ve büyüme verileri baz alınacak olup, bu katsayının 1,3197 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak başvurusunu 2027 yılına erteleyenler için tahmini katsayının 1,2714 civarına düşeceği öngörülüyor.

Bu oransal düşüş, 2027 yılında emekli olanların 2026'da olanlara kıyasla ömür boyu daha düşük aylık almasına yol açacak. Sosyal güvenlik uzmanları, çalışanların e-Devlet üzerinden prime esas kazanç dökümlerini düzenli kontrol etmelerini ve başvuru tarihlerini bu resmi katsayı farklarını göz önünde bulundurarak belirlemelerini tavsiye ediyor.