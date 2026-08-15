Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da oynanacak Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu
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Turuncu-yeşilli ekip, deplasmanda oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak 2026-2027 sezonuna 3 puanla başlamayı hedefliyor.

SÜPER LİG’DE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

Kaynak: Haber Merkezi