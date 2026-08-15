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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

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