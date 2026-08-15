FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, miyofasyal ağrı sendromunda kaslarda hassas ve ağrılı “tetik noktalar” oluşabildiğini belirtti. Bu noktalara baskı uygulandığında ağrı yalnızca bulunduğu yerde hissedilmeyebiliyor, çevredeki başka bölgelere de yayılabiliyor. Miyofasyal ağrı sendromunun temel özelliklerinden biri de kas içerisinde hassas düğüm benzeri bölgelerin bulunması. Sendrom vücuttaki farklı kasları etkileyebilse de boyun, omuz ve sırt bölgesindeki yakınmalar sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, tekrarlayan fiziksel zorlanmalar ve stres gibi faktörlerin bazı kişilerde yakınmaları artırabileceği belirtiliyor.

Doç. Dr. Sucuoğlu, özellikle terliyken yoğun soğuk hava akımına maruz kalmanın veya uzun süre doğrudan klima karşısında bulunmanın bazı kişilerde kas spazmı ve ağrı yakınmalarını tetikleyebileceğini ifade etti. Ancak uzun süren boyun veya sırt ağrısının yalnızca “klima çarptı” şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor. Kas ağrısının birçok farklı nedeni bulunabildiği için devam eden şikâyetlerde diğer olası nedenlerin de değerlendirilmesi önem taşıyor. Miyofasyal ağrı sendromunun tanısında fizik muayene önemli bir yer tutuyor. Hekim, ağrılı ve hassas tetik noktaları değerlendirirken boyun veya bel fıtığı gibi benzer şikâyetlere yol açabilecek başka hastalıkların bulunup bulunmadığını da araştırıyor. Gerektiğinde diğer nedenleri dışlamak amacıyla ek tetkiklere başvurulabiliyor. Tedavi kişinin yakınmalarına ve ağrının nedenine göre planlanıyor. Fizik tedavi ve egzersiz, miyofasyal ağrının yönetiminde kullanılan temel yöntemler arasında bulunuyor. Uygun hastalarda masaj, tetik nokta enjeksiyonları veya kuru iğneleme gibi yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Boyun ve sırt bölgesinde oluşan her ağrı miyofasyal ağrı sendromu anlamına gelmiyor. Özellikle ağrı uzun süredir devam ediyorsa, giderek şiddetleniyorsa veya hareket kabiliyetini belirgin şekilde kısıtlıyorsa uzman değerlendirmesi gerekiyor. Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu, doğru duruş alışkanlıkları edinmenin, uzun süre baş önde veya kambur pozisyonda kalmaktan kaçınmanın ve kişiye uygun germe-postür egzersizlerinin tedavi sürecini destekleyebileceğini belirtti.

Kaynak: CNN Türk