Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarına ait posterlerin asıldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Diyarbakır Valiliği de kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine yazılı açıklama yaparak olayla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

4 şüpheli yakalandı

Valilik açıklamasına göre, emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda posterleri astıkları tespit edilen 4 kişi, 30 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındı.

Olayın birkaç ara sokakla sınırlı olduğu vurgulanan açıklamada, kent genelinde benzer bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, kentte terörle mücadele başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilik açıklamasında, “Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca benzer yasa dışı eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği, halkın huzurunu ve toplumsal birlikteliği hedef alan girişimlere hukuk çerçevesinde müdahale edilmeye devam edileceği vurgulandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.