Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda yapılan incelemelerde, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında 18 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki M.A.’nın firari olarak arandığı belirlendi. Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.A.’nın bulunabileceği adresleri araştırdı.
SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda M.A.’nın saklandığı adres tespit edildi. Adresi takibe alan ekipler, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen M.A.’nın işlemleri burada tamamlandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Hakkındaki kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 29 günlük hapis cezası nedeniyle uzun süredir aranan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.