Fenerbahçe Spor Kulübü, bu sezon başında takımın kadrosuna dahil edilen Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, deneyimli oyuncunun sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla feshedildi.

KULÜPTEN HANGİ AÇIKLAMA YAPILDI?

Sarı-lacivertli kulübün resmi iletişim kanallarından paylaşılan bilgilendirme metninde, ayrılığın nasıl gerçekleştiği kamuoyuna aktarıldı. Kulüp yönetimi, 2024-2025 futbol sezonunda takıma katılan oyuncuyla masaya oturularak karşılıklı fesih kararı alındığını bildirdi. Resmi açıklamanın sonunda ise Amrabat'a kariyerinin geri kalan bölümü için başarı dileklerinde bulunuldu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Sezon başında kadro planlaması kapsamında takıma dahil edilen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe macerası, henüz ilk sezonu tamamlanmadan sona ermiş oldu. Spor kamuoyunun yakından takip ettiği bu ayrılığın ardından, serbest statüye geçen oyuncunun kariyerine hangi ligde ve takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.