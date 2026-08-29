Trendyol 1. Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor, 1 Eylül Salı günü saat 16.00'da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Resmi kanalların aktardığına göre, ev sahibi takım taraftarlarına ayrılan Eski ve Yeni Kapalı tribün biletleri 175 TL olarak belirlendi. Kırmızı-beyazlı taraftarların yer alacağı misafir takım tribünü biletleri ise 225 TL'den satışa çıktı.

ANTALYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Ankara Keçiörengücü karşısındaki 4-3'lük galibiyetle başlayan Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki üç maçtan puan çıkaramadı. Sırasıyla Mardin 1969

Spor'a 2-0, Pendikspor'a 3-2 ve Sarıyer'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3 puanla 15'inci sıraya geriledi. Ev sahibi Bandırmaspor ise geride kalan dört haftada mağlubiyet yaşamadı ve 1 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 6 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

34 YIL SONRAKİ RANDEVUDA TARİHİ ÜSTÜNLÜK KİMDE?

İki ekip arasındaki geçmiş rekabete bakıldığında Antalyaspor'un belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Oynanan son 10 resmi müsabakanın 6'sını Akdeniz temsilcisi kazanırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı ve Bandırmaspor sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar son olarak 15 Mart 1992 tarihinde Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve o maçı kırmızı-beyazlılar 2-0 kazanmıştı. Aradan geçen 34 yılın ardından oynanacak bu mücadele, Antalyaspor'un üç maçlık yenilgi serisini sonlandırması açısından kritik önem taşıyor.