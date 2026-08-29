Serik ilçesi Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisinde akşam saatlerinde otluk alanda yangın başladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 30 dönümlük bir alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmaları kapsamında alevlerin tarım arazilerine ve çevredeki yapılara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

SERALAR TEHLİKE ATLATTI

Yayılma eğilimi gösteren yangın, bölgedeki tarımsal üretim alanlarını da doğrudan tehdit etti. Alevlerin hızla yaklaştığı bir sera, vatandaşların ve itfaiye personelinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Bölge sakinleri de sahadaki söndürme faaliyetlerine kendi imkanlarıyla destek sağlamaya devam ediyor.

TARIM ALANLARI İÇİN ERKEN İHBARIN ÖNEMİ

Özellikle kuru otların yoğun olduğu alanlarda başlayan yangınların seralara ve ekili arazilere sıçrama riski yüksek bulunuyor. Ekiplerin 30 dönümlük alanda yürüttüğü kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz sürerken, benzer olaylarda erken ihbarın ve sivil-resmi kurum işbirliğinin olası mal kayıplarını önlediği bir kez daha görüldü.