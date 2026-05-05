5 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla Alanya ve Antalya geneli, İran-Körfez bölgesindeki savaşın gölgesinde oldukça sancılı bir turizm sezonu başlangıcı yapıyor. Yılın ilk dört ayında Antalya'ya 1 milyon 535 bin ziyaretçi gelse de bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir daralmayı işaret ediyor.

Sektör temsilcileri ve yerel esnaf, artan maliyetler ve iptaller karşısında strateji değiştirmeye çalışırken, bölgedeki ekonomik hareketlilik de bu belirsizlikten doğrudan nasibini alıyor.

ALANYA'DA 2026 YAZ SEZONU OTEL DOLULUK ORANLARI NE KADAR

Nisan ayında Alanya'daki tesis doluluk oranları yüzde 50 ile 70 bandında seyretti. Otelciler bu rakamların mayıs itibarıyla yükselmesini beklerken, jeopolitik gerilimler tatil planlarının ertelenmesine yol açtı.

Özellikle İncekum, Konaklı ve Mahmutlar hattındaki esnaf, otellerin tam kapasiteye ulaşmamasından dolayı sezona yavaş bir başlangıç yaptı. Rent a car işletmeleri ve tur acenteleri, beklenen turist sirkülasyonunun henüz sokaklara yansımadığını belirtiyor.

ALMANYA'DAN ALANYA'YA REZERVASYONLAR NEDEN DÜŞTÜ 2026'DA DÜŞÜŞ ORANI NEDİR

Almanya pazarından gelen rezervasyonlarda bu yıl yüzde 21,4'lük keskin bir düşüş yaşandı. Orta Doğu'daki savaş endişeleri ve uçuş güvenliği konusundaki tedirginlikler, Alman turistlerin tatil rotalarını geçici olarak değiştirmesine sebep oldu.

Bu ciddi düşüş, Alanya'da yıllardır Alman misafir ağırlamaya alışkın olan butik otelleri alternatif pazar arayışına itti. Tesis yöneticileri, açığı kapatmak için farklı ülkelerdeki tur operatörleriyle görüşmelerini sıklaştırdı.

RUS TURİSTLER ALANYA'YA GELİYOR MU 2026 FİYATLARI NASIL

Rusya pazarındaki yavaşlamayı aşmak isteyen Alanyalı turizmciler, yüksek segment dışındaki otellerde stratejik indirimlere gitmeye başladı. Fiyatlarda yapılan bu güncellemeler, azalan talebi yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Uçuş maliyetlerinin kişi başı 50 dolara varan ek yük getirmesi paket fiyatlarını zorluyor. Bu yüzden iç pazara da yönelen tesisler, Rus turist açığını yerli misafirler ve diğer bölge ülkeleriyle kapatmaya çalışıyor.

ANTALYA HAVALİMANI 2026 MAYIS YOLCU SAYISI KAÇ

Mayıs ayının henüz başlarındayız ve 1 Mayıs'tan bu yana havalimanı verileri yeni yeni şekilleniyor ancak Ocak-Nisan döneminde 1 milyon 535 bin yolcu ağırlanması sektörde alarm zillerini çaldırdı.

Mart ayında Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 5 artarak 2.46 milyon olmuştu. İlk çeyrekte ise 6.84 milyon turist rakamına ulaşıldı ancak nisan ayından itibaren ivme kaybedilerek düşüş trendine girildi.

İRAN SAVAŞI ALANYA TURİZMİNİ NASIL ETKİLEDİ

Bölgedeki çatışma ortamı, Türkiye'nin güvenli liman algısını zedelemese de genel uçuş rotalarındaki riskler nedeniyle turistleri psikolojik olarak tedirgin ediyor.

Alanya'daki kuyumcular ve dericiler, turistlerin otelden dışarı çıkıp harcama yapma motivasyonunun bile düştüğünü, insanların haberleri takip etmeye odaklandığını ifade ediyor.

Turizm istatistiklerinin toplanması genellikle ay sonlarında ilçe müdürlükleri tarafından yapılıyor ve Excel tablolarına girilen bu veriler daha sonra bakanlık sunucularına aktarılarak arşiv klasörlerinde saklanıyor.

ALANYA'DA OTELLER ERKEN REZERVASYON İPTALİ YAPIYOR MU İPTAL ORANI NE

Evet, turizm sektörünü en çok zorlayan konulardan biri erken rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 15 seviyesinde yaşanan iptaller oldu.

Bu durum, sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan, tadilatlarını bitiren ve personel alımlarını aylar öncesinden yapan otel yönetimlerini finansal bir darboğaza soktu.

KONTİD BAŞKANI ALİ ORKAN 2026 SEZONU HAKKINDA NE DEDİ

Konaklama Tesisleri İşletmecileri Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte daha umutlu bir tablo çiziyor.

Orkan'a göre, Mayıs ayının 20'sinden itibaren sezon tam anlamıyla canlanacak ve iptallerin yerini hızlı bir şekilde yeni talepler alacak.

ALANYA'DA TURİZM SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK MAYIS SONU CANLANIR MI

Sektör temsilcilerinin ortak beklentisi, okulların kapanmasına yakın ve havaların tam ısınmasıyla mayıs sonu itibarıyla hareketliliğin pik yapması yönünde.

Alanya'daki restoran ve kafeler de personel vardiyalarını ve malzeme tedariklerini 20 Mayıs sonrasındaki yoğunluğa göre güncelledi.

ALANYA'DA CHARTER UÇUŞ İPTALLERİ VAR MI

Bölgedeki savaş gerilimi nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin charter uçuşlarında iptallere gittiği ve uçuş sigorta maliyetlerinin arttığı biliniyor.

Kişi başı 50 dolarlık ek maliyet, özellikle dar bütçeli Avrupalı ve Rus turistlerin paket turlardan vazgeçmesine neden olarak rezervasyon akışını yavaşlatıyor.

ALANYA'DA OTEL FİYATLARI 2026'DA DÜŞTÜ MÜ

Doluluk oranlarındaki düşüşü dengelemek için lüks segment dışındaki oteller fiyatlarında stratejik indirimler ve kampanyalar uyguluyor.

Buna rağmen, yabancıya konut satışlarında ilk çeyrekte yaşanan yüzde 20.8'lik düşüş, ilçedeki genel ekonomik durgunluğun sadece otel fiyatlarıyla çözülemeyecek kadar geniş çaplı olduğunu gösteriyor.

TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY ALANYA İÇİN NE DEDİ

Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, savaşın olumsuz etkilerinin güçlü şekilde hissedileceği zor bir ikinci çeyreğin (Nisan-Haziran) önümüzde olduğunu açıkça belirtti.

Bakan Ersoy ayrıca, belirsizlik ortamında turistlerin planlarını ertelemesiyle "son dakika rezervasyonlarının" oldukça yaygınlaşacağı bir.

ALANYA'DA ALTERNATİF TURİZM GOLF VE SAĞLIK HAREKETLİLİĞİ NASIL

Yaz turizmindeki sarsıntıya karşın, alternatif turizm kış aylarından bu yana bölgeye nefes aldırmaya devam ediyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, golf, futbol ve sağlık turizminin kış aylarında yoğun rezervasyon artışı kaydettiğini vurguladı. Bu gelişme, Alanya'nın da sağlık ve spor turizmi potansiyelini artırması için önemli bir çıkış yolu sunuyor.