Konyaspor, Süper Lig geçmişi bulunan İngiliz savunma oyuncusu Steven Caulker'ı teknik heyete dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki futbol adamı yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İlhan Palut’un yardımcılığını üstlenecek.

Türkiye serüvenine Alanyaspor formasıyla damga vuran tecrübeli isim, yeşil sahalardaki mücadelesini saha kenarına taşıdı. Konyaspor yönetimi yayımladığı resmi mesajda, "Steven Caulker’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALANYA DÖNEMİ NASIL GEÇMİŞTİ?

İngiliz stoperin Türkiye'deki en istikrarlı günleri Akdeniz temsilcisinde yaşanmıştı. Alanyaspor savunmasında gösterdiği fiziksel güç ve liderlik vasfı, onu ilerleyen yıllarda Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük gibi ekiplere taşımıştı. Alanyaspor taraftarının yakından tanıdığı ismin Süper Lig'e antrenör kimliğiyle dönmesi, yerel spor kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

İZLANDA'DAKİ ÇİFTE GÖREVİ ETKİLİ OLDU MU?

Caulker'ın antrenörlük adımları aslında geçtiğimiz dönemde atıldı. Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan kadrosunda yer alan tecrübeli isim, burada hem futbolcu hem de yardımcı antrenör statüsünde görev aldı. Bu yurt dışı deneyimi, Konyaspor'un teknik ekip tercihinde önemli bir referans noktası oluşturdu.

Tottenham altyapısından yetişerek Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca 100'den fazla Premier Lig maçına çıkmıştı. İngiliz futbol adamı, üst düzey liglerde edindiği bu tecrübeyi artık yedek kulübesinden oyunculara aktaracak.