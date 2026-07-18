Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, TBMM

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni yasa teklifiyle otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplama sistemine yeni kriterler getiriliyor. Mevcut uygulamada motor silindir hacmi ve matrah üzerinden belirlenen vergi oranlarına, "çekiş sistemi" ibaresi de dahil edilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde elektrikli araçlar, dört çeker (4x4) modeller ve yüksek performanslı otomobillerin vergi yükünde artış yaşanması öngörülüyor. Türkiye'den yatırım planlarını geri çeken Çin merkezli BYD gibi markaların ürettiği elektrikli araçlar da bu yeni vergilendirme sisteminin etki alanında kalacak.

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin detayları paylaşan TBMM

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP'li Mehmet Muş, ÖTV belirlenirken artık sadece motor silindir hacminin değil, aracın çekiş gücünün de hesaba katılacağını bildirdi. Muş, düzenlemenin doğrudan bir uygulama zorunluluğu getirmediğini ancak 4x4 ile 4x2 araçlar arasında vergi farklılaştırması yapılabilmesi için ilgili kurumlara yetki verdiğini ifade etti.

YENİ DÜZENLEME ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut ÖTV sisteminde içten yanmalı motorlar için silindir hacmi, elektrikli araçlar için ise motor gücü (kW) temel alınıyor. Yeni yasal altyapı ile birlikte benzinli ve dizel araçlarda motorun performans ölçüsü olan beygir gücü ve tork değerleri de vergi dilimini belirleyen unsurlar arasına girebilecek. Bu yetkinin kullanılması durumunda, motor hacmi küçük olsa dahi yüksek beygir gücüne ve tork katsayısına sahip performans odaklı araçların daha üst ÖTV dilimlerine geçmesi bekleniyor.