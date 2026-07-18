Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15,59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçe ve komşu illerden de belirgin şekilde hissedildi.

Sarsıntının ardından yetkili kurumlar hızla saha tarama çalışmalarına başladı.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ Mİ?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğünü ve an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum ihbarı almadıklarını bildirdi. Vali Yavuz, depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili bir değerlendirme paylaştı. Bakan Kurum, Battalgazi merkezli sarsıntı sonrası tüm ihbarların titizlikle incelendiğini ve şu ana kadar olumsuz bir tespitte bulunulmadığını aktardı.

BÖLGEDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı güzergahında yer alan ve 6 Şubat depremlerinin etkilerini taşıyan Malatya'da kaydedilen bu sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanların genel uyarıları doğrultusunda, vatandaşların ağır hasarlı binalardan uzak durması ve yalnızca resmi makamlarca yapılan duyuruları dikkate alması rutin bir güvenlik tedbiri olarak öne çıkıyor.

AFAD ve ilgili idari birimlerin Battalgazi ile çevre ilçelerdeki durum tespit ve tarama faaliyetleri kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.