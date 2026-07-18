Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, savunma hattı için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer'i transfer listesinin ilk sırasına ekledi. Avrupa arenasında son 16 turu başarısını aşmak isteyen yönetim, savunma güvenliğini artırmak amacıyla bu transferi kritik bir hamle olarak görüyor.

İLK TEMAS KURULDU

Transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği bildirildi. Galatasaray cephesi, deneyimli savunmacıyı ikna edebilmek adına yüksek bir yıllık ücret teklifi hazırladı. Oyuncu tarafıyla yapılan bu temasın ardından sarı-kırmızılı yönetim, resmi pazarlıklar için Juventus'un da kapısını çaldı.

JUVENTUS 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

İtalyan temsilcisi, kadrosunda kilit bir role sahip olan Bremer'i kolayca bırakmaya sıcak bakmıyor. Çizme ekibinin, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için 25 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı ifade edildi. 2022-2023 sezonunun başında Torino'dan 51.3 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen stoper için Galatasaray yönetimi, talep edilen bu rakamı aşağı çekmek adına yoğun bir pazarlık süreci yürütüyor.

STOPER TERCİHİNİN ARKA PLANI NEDİR?

Teknik heyetin stoper bölgesine elit seviyede bir takviye istemesinin temelinde, Avrupa maçlarında yaşanan yüksek tempolu geçiş oyunlarına karşı direnç kazanma hedefi yatıyor. Okan Buruk'un, takımın hücum gücünü destekleyecek ve geride az adamla yakalanıldığında birebir savunmada ayakta kalabilecek fiziksel kapasitesi yüksek bir profile ihtiyaç duyduğu biliniyor. Bremer hamlesi, bu taktiksel açığı kapatma stratejisinin en somut adımı olarak öne çıkıyor.