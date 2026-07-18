Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor yönetimi Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun transferi için resmi temaslara başladı. Kulüpler Birliği toplantısı kapsamında bir araya gelen iki kulüp yetkilileri, transferin şartlarını masaya yatırdı. Görüşmede sarı-lacivertli ekibi Başkan Vekili Barış Göktürk temsil ederken, bordo-mavili tarafta Asbaşkan Zeyyat Kafkas yer aldı.

İLK TEKLİF VE YENİ FORMÜL

Yapılan ilk görüşmelerde Fenerbahçe cephesi 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Trabzonspor yönetiminin bu teklife karşılık beklentisinin 30 milyon Euro olduğu bildirildi. İki kulüp arasındaki maddi beklenti farkının ardından sarı-lacivertlilerin yeni bir formül geliştirdiği öne sürüldü. Geliştirilen yeni teklif paketinde, 15 milyon Euro nakit bedelin yanında milli futbolcu Oğuz Aydın'ın da takas yoluyla Karadeniz ekibine önerildiği aktarıldı.

ESKİ ALANYASPORLU OĞUZ AYDIN'IN DURUMU

Geçtiğimiz dönemde Corendon Alanyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın geleceği spor kamuoyunda yakından takip ediliyor. Fatih Tekke'nin uzun süredir milli oyuncuyu kendi kadrosunda görmek istediği biliniyor. Tarafların geçen sezonun devre arasında da anlaşma aşamasına geldiği ancak söz konusu transferin son anda gerçekleşmediği ifade edildi.

ARABİSTAN İLGİSİ PAZARLIĞI ETKİLİYOR

Fenerbahçe yönetimi sunduğu takaslı teklifin ardından Trabzonspor'dan gelecek resmi yanıtı beklemeye geçti. Öte yandan 32 yaşındaki Nijeryalı santrfor Onuachu'ya Suudi Arabistan kulüplerinin de yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, Körfez ekiplerinden gelen bu ilgiyi transfer görüşmelerinde güçlü bir koz olarak kullandığı ve pazarlık sürecinde avantaj sağlamayı planladığı kaydedildi.