Beşiktaş'ta Højbjerg Transferinde Yeni Gelişme! Marsilya Ayrılığa Sıcak Bakıyor

Beşiktaş'ın orta saha transferinde öncelikli hedeflerinden biri olan Pierre-Emile Højbjerg için Fransa'dan öne çıkan bir iddia gündeme geldi. Marsilya'nın, uygun teklif gelmesi halinde Danimarkalı yıldızın ayrılığına engel olmayacağı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi orta saha hattını tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Pierre-Emile Højbjerg konusunda Fransız basınından gelen haberler, transfer ihtimalini güçlendirdi.

Fransa'da çıkan haberlere göre Marsilya yönetimi, 30 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Kulübün, beklentilerini karşılayan bir bonservis önerisi gelmesi halinde transfer görüşmelerine kolaylık sağlayabileceği belirtiliyor. Son dönemde İtalya ve Türkiye'den kulüplerin de deneyimli orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEMASLAR HIZ KAZANABİLİR

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg için resmi girişimlerini kısa süre içinde yoğunlaştırması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, orta sahasına hem savunma direnci hem de oyun kurulumunda önemli katkı sağlayabilecek deneyimli bir ismi kazandırmış olacak.

Danimarkalı futbolcunun Marsilya ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

PIERRE-EMILE HØJBJERG KİMDİR?

Pierre-Emile Højbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Futbol kariyerine BK Skjold altyapısında başladı. Daha sonra Bayern Münih altyapısına transfer olan Højbjerg, Augsburg ve Schalke'de kiralık olarak forma giydikten sonra Southampton ve Tottenham'da Premier Lig deneyimi yaşadı.

2025 yılında Marsilya'ya transfer olan tecrübeli ön libero, Danimarka Milli Takımı'nın da uzun yıllardır değişmez isimleri arasında yer alıyor. Defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Højbjerg, mücadele gücü, oyun disiplini ve lider karakteriyle tanınıyor.