Antalyaspor, ligde son 4 haftada yalnızca 1 galibiyet alıp kalesinde 10 gol görmesinin ardından savunma bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı yönetim, bir yandan yeni gelen dosyalar nedeniyle kapanan transfer tahtasını açmaya çalışırken, diğer yandan stoper adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Kocaeli basınına yansıyan haberlere göre, Akdeniz temsilcisinin hedeflerinden biri geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen 32 yaşındaki Samet Yalçın. Körfez ekibiyle yollarını ayıran tecrübeli savunmacının, Antalyaspor'a transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı. Bu görüşmelerde, Yalçın'ın eski takım arkadaşı Ahmet Sağat'ın referansının da etkili olduğu öne sürüldü. Sağat'ın geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçında gol sevinci yaşadığı biliniyor.

SAMET YALÇIN'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile ligde 12 karşılaşmaya çıkan Samet Yalçın, sahada 263 dakika kalırken skor katkısı üretemedi. Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 251 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

GENÇ STOPER ARİF KOCAMAN DA GÜNDEMDE

Savunma hattına tecrübeli bir ismin yanında genç bir oyuncu da katmak isteyen yönetimin, Kayserispor'dan ayrılan 22 yaşındaki Arif Kocaman ile de ilgilendiği bildirildi. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sakaryaspor'da oynayan Kocaman, toplam 18 resmi maçta görev yapmıştı.

TRANSFER YASAĞI ENGELİ NASIL AŞILACAK?

Antalyaspor'un kadro planlamasındaki en büyük engeli ise yeniden devreye giren transfer yasağı oluşturuyor. Tahta açıldıktan sadece 6 gün sonra gelen yeni dosyalar sebebiyle tekrar ceza alan kulüp, anlaşmaya vardığı isimlere lisans çıkarabilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, öncelikle bu hukuki ve mali sorunu çözerek yeni transferleri resmi olarak kadroya dahil etmeyi hedefliyor.