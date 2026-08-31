Antalya Körfez'in aktardığına göre, Trendyol 1. Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'u yoğun bir maç takvimi bekliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile oynadıktan sonra 6 Eylül Pazar günü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

Ligin 4. haftası kapsamında oynanacak Bandırmaspor mücadelesi yarın saat 16.00'da başlayacak. Hakem Burak Olcar'ın yöneteceği karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu deplasmanın hemen ardından takım, 5 gün içinde kendi evinde ikinci sınavını verecek.

SAVUNMADA ZAAFİYET DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan 4 haftada kalesinde 10 gol gören Akdeniz temsilcisi, ligin en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sezonun ilk haftasında Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup eden ekip, sonrasında Mardin 1969

Spor'a 2-0, Pendikspor'a 3-2 ve Sarıyer'e 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Alınan bu üst üste mağlubiyetler, takımı 17. sıraya kadar geriletti.

FİKSTÜRÜN PLAY-OFF HEDEFİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Dört maçta yenilen 10 gol, maç başına 2.5 gol yeme ortalamasıyla savunma hattındaki istikrarsızlığı istatistiksel olarak ortaya koyuyor. Süper Lig Play-Off hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor için, bu 5 günlük periyotta alınacak puanlar sezonun geri kalanı adına belirleyici bir role sahip.