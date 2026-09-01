Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında sarı-lacivertli takımın kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamer; Rodrigo Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın takımdan ayrılacağını açıklarken, Jayden Oosterwolde'nin durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Kamer'in açıklamasına göre Rodrigo Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılacak. Sarı-lacivertli ekipte yaşanacak ayrılıklarla birlikte kadro yapılanmasında önemli değişikliklerin gerçekleşmesi bekleniyor.

"TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ"

Anderson Talisca'nın ayrılığına ayrıca değinen Cihan Kamer, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye verdiği katkının unutulmayacağını belirtti.

Kamer, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE AMELİYAT OLACAK

Cihan Kamer, Jayden Oosterwolde'nin ise takımda kalacağını ancak yedek kadroda değerlendirileceğini söyledi. Kamer ayrıca Hollandalı futbolcunun bugün ameliyat geçireceğini duyurdu.

Kamer'in açıklamaları Fenerbahçe'de kadro yapılanmasının hız kazandığını ortaya koyarken, özellikle Talisca'nın ayrılık sürecinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.