Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının aylık ücretlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde artışa gidildi. Yayımlanan yeni tarifeye göre, öğrencilerin ödeyeceği aylık tutar yeniden belirlendi.

Geçtiğimiz dönem 1.290 TL olarak uygulanan yurt ücreti, yapılan düzenlemeyle 1.590 TL seviyesine çıkarıldı. Öğrencilerin aylık barınma giderinde 300 TL'lik bir artış gerçekleşirken, bu değişimin oransal karşılığı yüzde 23,3 oldu.

YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı fiyatlar, üniversitelerde başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte uygulamaya alınacak. KYK yurtlarında konaklama hakkı bulunan mevcut ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler, ödemelerini aylık 1.590 TL üzerinden gerçekleştirecek.