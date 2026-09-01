Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan ve kentin simge doğal güzelliklerinden biri kabul edilen Düden Şelalesi, turizm hareketliliğiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden Akdeniz'e dökülen doğa harikası, kente gelen yabancı turist kafilelerinin en yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor.

Şehir merkezine yakın konumu sayesinde kolayca ulaşılabilen şelale, hem karadaki seyir teraslarından hem de denizden düzenlenen tekne turlarıyla izlenebiliyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, tur otobüsleriyle Düden Parkı'na gelen gruplar rehberleri eşliğinde alanı geziyor. Seyir noktalarında oluşan yüksek turist yoğunluğu, dron kameralarıyla da havadan görüntülendi.

EN İYİ KAREYİ YAKALAMA YARIŞI

Suyun falezlerden denizle buluştuğu manzara, bölgeyi gezen turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Seyir alanında en iyi açıyı bulmak isteyen ziyaretçiler, şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarışıyor. Birçok turist bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirirken, bazıları ise manzarayı sadece izlemeyi tercih ediyor.

KOLAY ULAŞIM TURİZMİ CANLANDIRIYOR

Düden Şelalesi'nin kent merkezine olan yakınlığı, onu kısa süreli Antalya kültür ve doğa turlarının vazgeçilmez bir rotası haline getiriyor. Ulaşım kolaylığı ve falez ekosisteminin sunduğu görsel zenginlik, bölgedeki günlük turizm hareketliliğine doğrudan katkı sunmaya devam ediyor.