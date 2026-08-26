Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası statüsünde önemli bir kural değişikliğine gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri, A takım listesine dahil edemedikleri sözleşmeli futbolcularını belirli şartlar altında kupa maçlarında sahaya sürebilecek.

Yeni düzenleme kapsamında Süper Lig temsilcileri, kupa müsabakaları için hazırlanan isim listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazabilecek. TFF 1. Lig ekipleri ise kadroya maksimum 8 yabancı oyuncu dahil edebilirken, maç esnasında sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Federasyonun aktardığı bilgiye göre bu esneklik, yalnızca 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve mevcut sözleşmesi devam eden isimleri kapsayacak.

ANTALYASPOR KADROSUNDA DURUM NE?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor, mevcut talimatlar doğrultusunda 6 oyuncusunun lisansını çıkarabiliyor. Kırmızı beyazlı ekipte sözleşmeleri bulunmasına rağmen Sarıc, Cuesta, Pall ve Ceesay'in lisans işlemleri tamamlanamadı.

Henüz başka bir kulüple anlaşma sağlamayan ve lisansları çıkmadığı halde takımın bünyesinde yer alan bu oyuncular için TFF'nin yeni kararı bir çıkış yolu oldu. Güncel kupa statüsü sayesinde, lisansı olmayan bu futbolculardan ikisinin evrakları düzenlenerek Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giymelerinin önü açıldı.

KULÜPLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uygulamaya konulan bu kural değişikliği, özellikle kadro şişkinliği yaşayan ve yabancı kontenjanına takılan takımlar için mali ve sportif bir rahatlama sağlıyor. Sözleşmesi devam eden ancak lig maçlarında oynatılamayan oyuncular, kupa mesaisinde değerlendirilerek maç eksiği yaşamaktan kurtulacak ve kulüplerin rotasyon seçenekleri genişleyecek.