Antalyakörfez'in aktardığına göre, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak olan mücadele, iki takımın uzun yıllar sonraki ilk randevusu olması açısından önem taşıyor.

Sezona Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 4-3'lük galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, sonraki iki maçta puan yüzü göremedi. Deplasmanda Mardin 1969

Spor'a 2-0 yenilen Akdeniz temsilcisi, evinde ise Pendikspor'a 3-2 mağlup oldu. İlk üç haftada hanesine sadece 3 puan yazdırabilen takım, Sarıyer maçıyla kötü gidişata son vermeyi planlıyor.

SAVUNMA ZAAFİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan üç haftalık periyotta Antalyaspor'un savunma performansı istatistiklere de yansıdı. Rakip ağlara 6 gol gönderen takım, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda atılan gollere rağmen skor avantajının korunamaması, teknik heyetin çözmesi gereken temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

21 YILLIK REKABETTE KİM ÖNDE?

İki ekip en son 3 Nisan 2005 tarihinde birbirlerine rakip olmuştu. Toplamda 13 kez karşı karşıya gelen tarafların istatistiklerinde İstanbul temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor. Bu maçların 5'ini Sarıyer kazanırken, Antalyaspor 3 kez galip geldi ve 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlı ekibin rakibine karşı 4 maçlık galibiyet hasreti bulunurken, genel averajda da 13'e 10'luk Sarıyer üstünlüğü göze çarpıyor.