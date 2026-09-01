Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 2026 kapsamında Antalya, tarihinde ilk kez bu prestijli organizasyona ev sahipliği yapacak. Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği turnuvanın C Grubu karşılaşmaları kentin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Açıklanan programa göre, 3-7 Aralık 2026 tarihleri arasında düzenlenecek grup aşamasında Türkiye'nin rakipleri Danimarka, İspanya ve Yunanistan olacak. Üç gün sürecek müsabakalar boyunca sporseverler, Avrupa'nın önde gelen milli takımlarını tribünden izleme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE İLK MAÇINA YUNANİSTAN KARŞISINDA ÇIKACAK

C

Grubu mücadeleleri, 3 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak Türkiye-Yunanistan karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı günün akşamında saat 21.00'de Danimarka ile İspanya parkeye çıkacak. İkinci maçların oynanacağı 5 Aralık Cumartesi günü ise saat 18.30'da İspanya-Yunanistan, saat 21.00'de Türkiye-Danimarka müsabakaları gerçekleştirilecek.

Grup aşamasının kapanışı 7 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Türkiye, saat 18.30'da İspanya karşısında gruptaki son sınavını verirken, saat 21.00'de Yunanistan ile Danimarka arasındaki karşılaşmayla Antalya'daki maç takvimi sona erecek.

BİLET FİYATLARI VE KOMBİNE SEÇENEKLERİ NELER?

Organizasyonu yerinden takip etmek isteyen sporseverler için bilet detayları da netleşti. Günlük bilet fiyatı, aynı gün içindeki iki maçı kapsayacak şekilde 800 TL olarak belirlendi. Üç gün boyunca oynanacak toplam 6 karşılaşmanın tamamını izlemek isteyen hentbolseverler ise 2 bin TL karşılığında kombine bilet satın alabilecek.