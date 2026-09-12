Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki takımın da alt sıralardan uzaklaşma hedefi açısından önem taşıyan mücadele, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de İstanbul’daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayın bilgileri konusunda farklı platformlarda çeşitli kanal bilgileri yer alıyor. Maçın beIN Sports Max 2 üzerinden yayınlanacağı belirtilirken, ücretsiz yayın tarafında farklı kaynaklarda TRT kanallarına ilişkin değişen bilgiler bulunuyor. Bu nedenle karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin maç saatine yakın yayıncıların güncel programlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

İKİ TAKIM DA PUAN ARAYIŞINDA

Ümraniyespor sezona istediği başlangıcı yapamadı. İstanbul temsilcisi ilk 6 lig karşılaşmasında galibiyet elde edemezken 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3 puanda kaldı. Bu süreçte 4 gol atan Ümraniyespor, kalesinde 7 gol gördü. Antalyaspor ise ilk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Antalya temsilcisi 9 kez rakip fileleri havalandırırken 12 gol yedi ve 6 puan topladı.

ANTALYASPOR DEPLASMANDA ÇIKIŞ ARIYOR

Kırmızı-beyazlı ekip açısından İstanbul deplasmanı, ligde yeniden çıkış yakalama fırsatı olarak öne çıkıyor. Antalyaspor, Bandırmaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönmesinin ardından sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Ümraniyespor karşısında alınacak sonuç, özellikle alt sıralardaki puan dengelerinin şekillenmesi bakımından önem taşıyor.

ÜMRANİYESPOR İLK GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Ev sahibi Ümraniyespor ise taraftarı önünde sezonun ilk lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ligin ilk bölümünde beraberliklerle puan toplamaya çalışan İstanbul ekibinin galibiyetle tanışamaması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Ev sahibi ekip açısından üç puan, yalnızca sıralamada yükselmek değil aynı zamanda sezonun ilerleyen haftaları öncesinde olumsuz seriyi sona erdirmek anlamına gelecek.

1. LİG'DE PUAN MÜCADELESİ YOĞUNLAŞIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu programına göre Trendyol 1. Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 11-14 Eylül tarihleri arasında oynanıyor. Sezonun henüz ilk bölümünde olunmasına rağmen takımlar arasındaki puan farklarının sınırlı olması, alınan her sonucun sıralamaya doğrudan yansımasına neden oluyor. Özellikle alt ve orta sıralardaki ekipler açısından üst üste alınacak galibiyetler kısa sürede önemli bir yükseliş sağlayabiliyor.

MAÇ ÖNCESİ GÜNCEL BİLGİLER TAKİP EDİLMELİ

Karşılaşmaya ilişkin yayın kanalı, kadrolar ve diğer maç günü ayrıntıları yayıncı kuruluşlar ile kulüplerin resmi kanallarından güncellenebiliyor. İlk 11'lerin ise futbol müsabakalarında genel uygulama doğrultusunda karşılaşmaya kısa süre kala kesinleşmesi bekleniyor. Antalyaspor taraftarının bilet fiyatlarına yönelik tepkisini daha önce aktarmıştık. Ümraniyespor-Antalyaspor mücadelesi, 12 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlayacak.