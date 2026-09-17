Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2026-2027 sezonunda mücadele edecek 28 kişilik A takım listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sundu. Kırmızı-beyazlı kulüp tarafından aktarılan listeye göre, kadroda bulunan 5 yabancı futbolcuya lisans çıkartılmadı.

Akdeniz temsilcisinin TFF'ye ilettiği resmi kadroda 20 yerli ve 8 yabancı oyuncu yer aldı. Julian Cuesta, Dario Saric, Yohan Boli, Kenneth Paal ve Bachir Gueye ise liste dışında kalan isimler oldu. Bu gelişmenin ardından söz konusu 5 futbolcu, devre arasına kadar hiçbir lig karşılaşmasında forma giyemeyecek. Oyuncular yalnızca Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında sahaya çıkma hakkına sahip olacak.

TARAFTARLARDAN MALİYET TEPKİSİ

Kadroya dahil edilmeyen oyuncuların sözleşmelerinin devam etmesi ve maaşlarını almayı sürdürecek olmaları taraftarların tepkisine yol açtı. İddialara göre Antalyaspor yönetimi, transfer dönemi boyunca bu isimlerle yollarını ayırmak için yoğun çaba harcadı. Ancak futbolcuların mevcut sözleşmelerindeki yüksek garanti ücretler, ayrılık sürecini tıkadı. Oyuncuların, diğer kulüplerden gelen daha düşük maaşlı teklifleri kabul etmedikleri öne sürüldü.

LİSTE DIŞI KALAN OYUNCULARIN SÖZLEŞME DURUMU NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel futbol talimatlarına göre, TFF'ye bildirilen A takım listesinde yer almayan yabancı uyruklu futbolcuların mevcut kontratları geçerliliğini koruyor. Kulüpler, oynatmadıkları bu oyuncuların maaş ve diğer hak edişlerini sözleşme şartlarına uygun olarak ödemekle yükümlü tutuluyor. Bu durum, özellikle kadro yapılanmasına giden takımların bütçelerinde ciddi bir mali yük oluşturmaya devam ediyor.