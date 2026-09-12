Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Osman Özköylü'yü getirdi. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, kırmızı-beyazlı yönetim deneyimli çalıştırıcı ile yapılan görüşmeler sonucunda sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yeni görevine başlamadan önce takımı gözlemleme fırsatı bulan Özköylü, Antalyaspor'un deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

KARİYERİ ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU

Teknik adamlık serüvenine 2007 yılında Etimesgut Şekerspor'da adım atan 26 Ağustos 1971

Aydın doğumlu Özköylü, bugüne dek çok sayıda kulüpte görev aldı. Özellikle 2010-2011 sezonunda Elazığspor'u 2. Lig'de namağlup şampiyon yapması ve 2012-2013 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e taşıması kariyerinin dönüm noktaları oldu. Deneyimli isim, Pendikspor'u ise 2021-2022 sezonunda 1. Lig'e, hemen ardından 2022-2023 sezonunda play-off mücadeleleri sonucunda Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

SON GÖREV YERİNDE 1,83 PUAN ORTALAMASI

Osman Özköylü, Antalyaspor'dan önce son olarak Esenler Erokspor'u çalıştırdı. Mart 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul ekibinin başında 48 resmi maça çıkan teknik adam; 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle maç başına 1,83 puanlık bir istatistik yakaladı. Futbolculuk kariyerinin önemli bölümünü Trabzonspor'da geçiren Özköylü'nün 1. Lig dinamiklerine olan hakimiyeti ve üst lige çıkma yarışındaki tecrübesi, Antalyaspor yönetiminin tercihinde belirleyici rol oynadı.