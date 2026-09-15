Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Kırmızı-beyazlı yönetim, alınan sonuçların ardından Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için tecrübeli çalıştırıcı Osman Özköylü ile anlaşma sağladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza atan Özköylü, takımın başında ilk mesaisine başladı.

İmza törenine yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının yanı sıra futbolcular da katılım gösterdi. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, sezona iyi bir fikstürle başlamalarına rağmen şanssız sonuçlar aldıklarını aktardı. İç sahada üç, deplasmanda ise bir yenilgi yaşadıklarını belirten Ergün, Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak sorunsuz bir şekilde yollarını ayırdıklarını ve ligi iyi tanıyan Özköylü'de karar kıldıklarını açıkladı.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Osman Özköylü, eski teknik heyete bıraktıkları kadro için teşekkür etti. Takım içindeki mevcut potansiyele inandığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların enerjisini yükselterek taktiksel anlamda bazı dokunuşlar yapacaklarını ifade etti. Özköylü, tüm camianın kenetlenmesiyle Antalyaspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak için yoğun mesai harcayacaklarını dile getirdi.

YENİ TEKNİK HEYET VE KATILIMCILAR

Düzenlenen törende Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Fotios Pseftis, Samet Yalçın ve Arif Kocaman gibi yeni transferlerin yanı sıra altyapıdan yetişen Arda Altun, Ensar Buğra Tivsiz, Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez ile Batuhan Eroğlu da hazır bulundu. Osman Özköylü'nün Antalyaspor'daki teknik ekibinde ise atletik performans antrenörü Yasin Özbudak, kuvvet antrenörü Arif Can Şanal, analiz antrenörü Zeki Coşkuner ile kaleci antrenörleri Cengizhan Baskın ve Umutcan Yüksel görev yapacak.

OSMAN ÖZKÖYLÜ'NÜN ŞAMPİYONLUK GEÇMİŞİ NE SÖYLÜYOR?

Alt liglerde yaşadığı şampiyonluklarla tanınan Osman Özköylü, kariyeri boyunca çalıştırdığı takımları üst lige taşıma konusundaki istatistikleriyle dikkat çekiyor. 2010-2011 sezonunda Elazığspor'u 2. Lig'de namağlup şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, ilerleyen yıllarda Kayserispor ve Pendikspor'u da tarihinde Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi. Son olarak 2025-2026 sezonunda Erokspor'un başında 58 maça çıkan Özköylü, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak istikrarlı bir grafik çizdi.