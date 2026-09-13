Antalya temsilcisi Antalyaspor, Trendyol 1. Lig’in 7’nci haftasında Ümraniyespor deplasmanında geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Teknik Sorumlu Nedim Yiğit, maçın ardından yaptığı değerlendirmede kırmızı-beyazlı takımın ligde daha üst sıraları hedeflediğini vurguladı.

GERİ DÖNÜŞÜ GÜRAY VURAL GETİRDİ

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 14’üncü dakikada Melih Bostan’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda skoru değiştiremeyen Antalyaspor, ikinci yarıda oyuna ortak oldu. Kırmızı-beyazlıların beraberlik golünü 73’üncü dakikada Güray Vural kaydetti.

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için baskısını sürdüren Antalya ekibi, 90+3’üncü dakikada bir kez daha Güray Vural’ın golüyle öne geçti. Böylece Antalyaspor iki isabetli şutunu da gole çevirerek deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 9’a yükseltirken Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

YİĞİT: İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK

Karşılaşmanın bekledikleri ölçüde zor geçtiğini belirten Nedim Yiğit, Ümraniyespor’un maçın başlangıcındaki oyun planına yönelik hazırlık yaptıklarını ancak sahaya istedikleri şekilde giriş yapamadıklarını söyledi. Erken gelen golün ardından takımın bir süre panik yaşadığını ifade eden Yiğit, beraberlik golünün gecikmesine rağmen ihtiyaç duydukları sonucu aldıklarını kaydetti.

Yiğit, Antalyaspor’un ligde bulunduğu konumun üzerine çıkması gerektiğini belirterek takımın bunu başaracağına inandığını söyledi. Antalya taraftarının tempolu ve coşkulu futbol beklentisini bildiklerini ifade eden teknik sorumlu, sahada bu beklentiye karşılık verecek bir oyun ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi. Yiğit ayrıca futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve teknik ekibini galibiyet nedeniyle kutladı.

SON DAKİKA GOLÜ PUAN TABLOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Antalyaspor açısından Ümraniye deplasmanının en önemli kazanımlarından biri, 1-0 geriye düşülen maçta oyundan kopulmaması oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 73 ve 90+3’te bulduğu gollerle üç puana ulaşarak 7’nci haftayı 9 puanla tamamladı.

Lig programına göre Antalyaspor, 8’inci haftada yeniden Antalya’da taraftarının karşısına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip 20 Eylül Pazar günü Vanspor FK’yı ağırlayacak. Ümraniyespor ise aynı hafta Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

AÇIKGÖZ: GOLÜ BULUNCA GERİYE ÇEKİLDİK

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz ise karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, kendi sahalarındaki ilk galibiyeti almak istediklerini ancak öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü rakibe bıraktıklarını söyledi. Açıkgöz, takımının golün ardından psikolojik olarak geriye çekildiğini ve bunun Antalyaspor’un maça ortak olmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Ümraniyespor’un altı şutuna karşılık Antalyaspor’un iki isabetli şuttan iki gol çıkardığını belirten Açıkgöz, özellikle son dakikalarda gelen gol nedeniyle en az bir puan alma fırsatını değerlendiremediklerini söyledi.