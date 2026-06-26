Antalyaspor'un Döşemealtı ilçesinde bulunan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Ergün ile teknik direktör Bülent Korkmaz katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Ergün, kulübün yeniden Süper Lig'e yükselmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek, deneyimi ve kulübü yakından tanıması nedeniyle Korkmaz'da karar kıldıklarını söyledi.

Başkan Mustafa Ergün, "Hocamız daha önce de kulübümüzde önemli görevler üstlendi. Antalyaspor'u ve bu camiayı çok iyi tanıyor. Kendisine güveniyoruz. İnşallah sezon sonunda yeniden Süper Lig'e yükselen taraf olacağız" ifadelerini kullandı.

Göreve başlamanın heyecanını yaşadığını dile getiren Bülent Korkmaz ise Antalyaspor'un yerinin her zaman Süper Lig olduğunu vurguladı. Geçmişte yapılan bazı hataların kulübün ligden düşmesine neden olduğunu belirten deneyimli teknik adam, bundan sonraki süreçte tüm camianın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Korkmaz, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir süreç bizi bekliyor ancak herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Futbolcularımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle ve taraftarımızla aynı hedefe odaklandığımızda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Çok çalışacağız ve bunun karşılığını alacağız" dedi.

Antalya'yı ve Antalyaspor camiasını çok sevdiğini belirten Korkmaz, kulübün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Daha önce de Antalyaspor'dan teklif almıştım ancak şartlar oluşmamıştı. Bu kulüp benim için her zaman özel oldu. Daha önce burada görev yaptığımız dönemde birçok genç futbolcuyu Türk futboluna kazandırdık. Yine aynı anlayışla çalışacağız" diye konuştu.

Daha önce 2019 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı ekibin başında çıktığı 52 karşılaşmada 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etmişti. Deneyimli teknik adam, ikinci döneminde takımı yeniden Süper Lig'e taşıyarak kulüp tarihine yeni bir başarı eklemeyi hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacak olan Antalyaspor'da yönetim ve teknik heyetin, kadro planlaması ve transfer çalışmalarıyla birlikte Süper Lig hedefi doğrultusunda yoğun bir mesai yürüteceği öğrenildi. Taraftarlar ise Bülent Korkmaz'ın dönüşünü heyecanla karşılarken, yeni sezon öncesinde oluşan birlik ve beraberlik havasının başarıya dönüşmesini umut ediyor.