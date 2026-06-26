İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile hayatını kaybeden ailenin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, olayla ilgili yargılamayı tamamlayarak sanıklar hakkında hükmünü açıkladı.

Sanıklara verilen cezalar belli oldu

Mahkeme, otel sahibi Hakan Oğlak'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti. İlaçlama firması yetkilileri Serkan Kışı ve Zeki Kışı'na 18'er yıl hapis cezası verilirken, firma çalışanı Doğan Cağferoğlu ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı ile Rustemsha Batyrov hakkında ise beraat kararı verildi.

Adli Tıp raporu belirleyici oldu

Yargılama sürecinde dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Çiğdem Böcek, eşi Servet Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölüm nedeninin, otelde böcek ilaçlamasında kullanılan kimyasaldan kaynaklanan zehirlenme olduğu tespit edildi.

Raporda, olayın ilk etapta değerlendirildiği gibi gıda zehirlenmesinden kaynaklanmadığı, ölümlerin ilaçlama sırasında kullanılan kimyasal madde nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

İddianamede ağır ihmaller sıralandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ilaçlama sırasında yanlış kimyasal olan alüminyum fosfitin kullanıldığı, işlemin sertifikasız ve yetkisiz kişilerce gerçekleştirildiği, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ifade edildi.

Otel sahibinin ise yetkisiz kişilerle çalışılmasına izin verdiği, ilaçlama sırasında oteli tahliye etmediği ve misafirlerin güvenliğini sağlayacak tedbirleri almadığı gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi.

Olay nasıl yaşanmıştı?

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, konakladıkları otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) yaşamını yitirirken, tedavi gören baba Servet Böcek de birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ölümlerin otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı belirlenmişti.