ANTALYASPOR taraftar gruplarının öncülüğünde düzenlenen “Antalyaspor Sahipsiz Değildir” yürüyüşü, kırmızı-beyazlı camianın birlik ve beraberlik mesajı verdiği anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntılara dikkat çekmek ve destek çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe taraftarların yanı sıra kulüp yöneticileri ve eski yöneticiler de katıldı.

Antalyaspor Stadı önünde başlayan yürüyüşte yüzlerce taraftar, ellerinde bayraklar ve pankartlarla şehir merkezine kadar yürüdü. Tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, taraftarlar kulüplerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Yürüyüş boyunca kırmızı-beyaz renkler Antalya sokaklarını süslerken, vatandaşlar da etkinliğe ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün açıklamalarda bulundu. Kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşması için toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ergün, özellikle Antalya iş dünyasına çağrıda bulundu.

Başkan Ergün, kulübün ekonomik sorunlarının aşılmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir destek kampanyası başlattıklarını duyurarak, Antalyaspor Stadı’ndaki 30 bin koltuğun sembolik olarak sahiplenilmesini hedeflediklerini söyledi. Kampanya kapsamında her bir koltuk için 50 bin TL bağış bedeli belirlendiğini açıklayan Ergün, iş insanları, kurumlar ve Antalyaspor sevdalılarının bu projeye destek vermesini beklediklerini kaydetti.

Kulübün geleceği için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Ergün, Antalyaspor’un yalnızca bir futbol kulübü değil, Antalya’nın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Taraftarların yıllardır takımlarına büyük fedakarlıklarla destek verdiğini söyleyen Ergün, şimdi aynı desteğin kentteki ekonomik çevrelerden de gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Yürüyüşe katılan eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ile kulüp yöneticileri de taraftarların ortaya koyduğu birlik görüntüsünün önemli olduğunu belirterek, kulübün bu zorlu süreci dayanışma ile aşacağına inandıklarını ifade etti.

Taraftar grupları ise yaptıkları açıklamalarda Antalyaspor’un Antalya’nın ortak değeri olduğunu vurgulayarak, kulübün geleceği için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. “Antalyaspor Sahipsiz Değildir” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kulübün yalnız bırakılmaması yönünde güçlü mesajlar verildi.

Kırmızı-beyazlı camia, başlatılan koltuk kampanyasının geniş destek bulmasını ve kulübün mali yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamasını umut ediyor. Antalyaspor yönetimi ise önümüzdeki günlerde kampanyanın detaylarını kamuoyuyla paylaşarak daha fazla destekçiye ulaşmayı hedefliyor.