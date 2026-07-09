Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yerleşim yerlerine inen yaban hayvanları günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine inen anne boz ayı ve yavruları, bir evin bahçesine girerek çevrede arayışa başladı.

Aktarılan bilgilere göre, tam bu esnada misafirlikten dönen ev sahipleri kendi bahçelerinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Araçlarıyla kapıya yanaşan vatandaşlar, içeride dolaşan anne ayı ve yavrularını fark edince güvenlik amacıyla araçtan inmedi.

GÜVENLİ MESAFE KORUNDU

Çöp ve yiyecek arayan ayı ailesinin hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hayvanların bahçeden ayrılmasını sabırla bekledi. Ayıların bir süre sonra geldikleri ormanlık yöne doğru uzaklaşmasının ardından aile güvenli bir şekilde evlerine giriş yapabildi.

YERLEŞİM YERLERİNDE YABAN HAYATIYLA KARŞILAŞINCA NE YAPILMALI?

Uzmanlar, ormanla iç içe olan bölgelerde yiyecek arayışına giren yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında panik yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Sarıkamış'taki olayda ev sahiplerinin araçtan inmeyerek kapalı bir alan oluşturması, olası riskleri önleyen en doğru güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.