Edinilen bilgilere göre olay, 8 Temmuz'da Alanya'da meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi, bir otelin belediye izniyle inşa edildiği belirtilen duvarı, "havuz manzarasını kapattığı" gerekçesiyle yıktı.

İddiaya göre, olay sırasında bölgede çalışan ustaların "Polise şikâyet ederiz" demesi üzerine şahsın devlete ve polis teşkilatına yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı iddia edildi. Bunun ardından taraflar arasında sözlü tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü.

Çevrede bulunan vatandaşların da karıştığı olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı sonlandırırken yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Olayın ardından zabıta ekiplerinin gözetiminde, belediye izni bulunduğu belirtilen duvarın yeniden yapılmasına başlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Tarafların iddiaları ve olayın tüm yönleri yürütülen soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Şahsın yargılanmak üzere adliyeye getirildiği gelen bilgiler arasında.