Antalyaspor A.Ş.’de yapılan olağan genel kurulun ardından başkanlık görevine Mustafa Ergün seçildi. Yeni yönetim, Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ilk toplantılarda kulübün mali durumunu, personel giderlerini ve gelecek sezon planlamasını masaya yatırdı.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre yönetim, artan mali yükü hafifletmek amacıyla gelir artırıcı çalışmaların yanı sıra harcamaları azaltacak adımlar üzerinde de çalışıyor. Bu kapsamda Antalya’daki iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle görüşmeler yapılması ve kulübe destek sağlanması hedefleniyor.

Antalyaspor, geçen sezon başında kadrosuna çok sayıda yeni oyuncu dahil etmiş ve sezona iddialı başlamıştı. Ancak sezonun ilerleyen bölümünde yaşanan puan kayıpları takımın ligde kalma mücadelesini zorlaştırdı. Son hafta Kocaelispor karşısında alınan galibiyet de ligde kalmak için yeterli olmadı ve kırmızı-beyazlı ekip 12 yıl sonra yeniden 1. Lig’e düştü.

Yeni dönemde kulübün en önemli gündem maddelerinden biri personel giderleri oldu. İddialara göre yönetim, maliyetleri azaltmak amacıyla yaklaşık 60 çalışanla yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Antalyaspor’da son yıllarda maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler zaman zaman çalışanların da gündemine gelmişti.

Başkan Mustafa Ergün ise genel kurulda yaptığı açıklamada kulübün karşı karşıya bulunduğu mali yükümlülüklere dikkat çekti. Ergün, son iki haftada yaklaşık 80 milyon liralık ödeme yapıldığını belirtirken, yalnızca bir haftalık süreçte 8 milyon liranın kulüp kasasından çıktığını söyledi. Yönetimin önünde kısa vadede yaklaşık 100 milyon liralık yeni ödeme yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi.

Kulübün gelir kaynaklarını artırmak için üzerinde durduğu projeler arasında Kırcami bölgesindeki ticari yatırım planı da yer alıyor. Daha önce gündeme gelen akaryakıt istasyonu ve ticari alan projelerinin yeniden değerlendirilmesiyle kulübe kalıcı gelir sağlanması amaçlanıyor. Yönetimin, söz konusu projelerden elde edilecek gelirle özellikle futbolcu maaşları ve borç ödemelerinde rahatlama sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıkları için kamp programı da şekillenmeye başladı. İlk değerlendirmelerde Burdur ve Isparta seçenekleri öne çıkarken, kampın temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.